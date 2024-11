Sport.quotidiano.net - Circolo della Spada. Tris di medaglie alle gare di Imola

diper ilRavennatenella prima prova Regionale maschile e femminile delle categoria Under 20 e Under 17, disputatasi a. Il debuttante Alan Simone ha vinto il bronzo nella categoria Under 17. Argento per Ginevra Carrozza. Si qualificano alla fase nazionale Elena Antonucci, Greta Merola, Chiara Giardini, Mariasole Romanini, Ettore Rossi, Pietro Zanzi e Alessandro Brigliadori. Nella categoria Under 20, argento per Anna Casamenti (foto) che ha scalato facilmente il tabellone delle eliminazioni dirette fino agli ottavi di finale, quando si è dovuta scontrare con l’altra portacolori giallorossa Elena Antonucci, in un derby casalingo nei quarti di finale. Ad avere la meglio, per sole due stoccate, è stata Casamenti che ha così potuto continuare la sua scalata fino all’incontro che le ha assegnato il secondo gradino del podio.