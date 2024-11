Gaeta.it - Chiara Tramontano e il ricordo di Giulia: la lotta contro la violenza di genere

Facebook WhatsAppTwitter Il dramma delladicontinua a essere un tema centrale e urgente in Italia. Con la celebrazione della Giornata internazionalelasulle donne in avvicinamento, le parole di, sorella di, vittima di femminicidio, risuonano con una forza particolare., incinta di sette mesi, è stata brutalmente uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, e la Corte d’Assise di Milano deve ora affrontare il delicato compito di pronunciare la sentenza. Questo articolo esplora il messaggio di, le sue emozioni e la battaglia continua per la giustizia in nome delle donne.L’emozione della perdita e la ricerca di giustiziacondivide che trovare le parole giuste per esprimere il dolore e la rabbia legati alla perdita diè un compito arduo.