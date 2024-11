Ilnapolista.it - Calafiori all’Arsenal ha un ruolo indefinito, The Athletic: “Un difensore che fa anche il numero 10”

Nonostante sia appena cominciata la Premier League, si iniziano già a fare i primi sondaggi sui calciatori che si sono rivelati delle sorprese in positivo e negativo di ogni squadra. E Theha selezionato per l’Arsenal Riccardo. L’ex Bologna non è stato giudicato male, ma forse può dare ancora di più.ha un: l’impatto in Premier bene ma non benissimoThescrive:Nonostante abbia impressionato a Euro 2024, c’è ancora un intrigo intorno a. Ha fatto solo un’apparizione nelle amichevoli pre-stagionali e altre due presenze prima della sosta nazionali a settembre. Fare il suo debutto da titolare in Premier League contro il Mster City e segnare nel modo in cui ha fatto gol, avrebbe dovuto sorprendere di più i tifosi; da allora, l’aspetto maggiormente caratteristico del suo gioco è stato l’energia e la libertà con cui si muove in campo.