Terzotemponapoli.com - Belgio-Italia 0-1: Italia ai quarti di Nation League

– Cronaca e tabellino della partitaCRONACA0-1 gli Azzurri si qualificano aidella, basta il gol di Tonalimeritamente in vantaggio nel primo tempo: gli azzurri hanno controllato il gioco con grande autorevolezza, aiutati anche da un pressing praticamente nullo delche permette alla squadra di Spalletti di poter gestire il pallone con molta tranquillità. Il gol arriva nei primi minuti, con Di Lorenzo che triangola con Barella e poi serve in mezzo per Tonali, che segna il suo primo gol con la maglia della nazionale.Nella ripresa ilsi rende più pericoloso e parte subito alla ricerca del pressing e del tiro con alcune conclusioni dal limite verso la porta di Donnarumma. Gli Azzurri rispondono con Retegui, su cui Casteels è bravo a mettere in angolo e poi con una mischia in cui nessun calciatore riesce a infilare la deviazione giusta per il raddoppio.