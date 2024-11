Quifinanza.it - Autonomia differenziata, quali sono le sette disposizioni chiave non approvate

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno durante il comizio del centrodestra a Perugia. Mentre Giorgia Meloni arringa la platea, sui telefoni dei presenti rimbalza il comunicato della Corte Costituzionale: la legge sull’, fiore all’occhiello della Lega, non passa indenne al vaglio della Consulta. Non un rigetto totale, ma abbastanza per mandare in frantumi alcuni dei pilastri della riforma.Capitoli fondamentali, come il trasferimento dei poteri dallo Stato alle Regioni e la definizione dei livelli essenziali di prestazione (Lep), dovranno essere rivisti. Non si tratta di dettagli. E per la Lega, abituata a sventolare la bandiera del federalismo, è una doccia fredda.Lecontestate e la strategia attendista del governoLa Corte ha chiarito che il progetto dinon è stato bocciato nella sua interezza ma ha dichiarato incostituzionali, tra cui quelle che riguardano la suddivisione delle competenze regionali e la definizione dei livelli essenziali di prestazioni (Lep).