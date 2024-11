Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals 2024, quando giocano oggi Bolelli-Vavassori: il programma di venerdì 15 novembre | Orari e dove vedere in tv (Sky, Rai)

A Torino è già tempo della sesta giornata delle Nitto Atp15, il duo italiano di doppio composto da Simonee Andreaaffronta la coppia numero 1 al mondo Arevalo/Pavic. Un solo obiettivo: vincere per rialzarsi dopo la sconfitta contro Krawietz/Puetz e tornare in corsa nel gruppo Bob Bryan per un posto nelle semifinali del torneo. Ad aprire la giornata sarà però la sfida tra i due tedeschi Krawietz-Puetz la coppia formata da Ebden e Bopanna. Nel pomeriggio il match clou: Carlos Alcaraz contro Alexander Zverev. Lo spagnolo deve per forza vincere se vuole essere certo di staccare il pass per le semifinali. In serata si concluderà questa giornata di Atp, con il match tra Ruud e Rublev, a sua volta decisivo per le sorti del gruppo John Newcombe.