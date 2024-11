Thesocialpost.it - Account o non account: togliersi da Twitter è davvero utile per protestare contro Elon Musk?

Gli uomini antichi si ponevano dubbi amletici del tipo “Essere o non Essere”, oggi invece il problema è tenere o non tenere l’. Parecchie persone vogliono rinunciare l’X, quello che cinguetta: sono giornalisti, artisti, magistrati, politici, dotti e sapienti, ma pure ignoranti. Ecco costoro magari sarebbero giustificati. Perché quello che ci si dovrebbe chiedere è se era, congrua, saggia, indipendentemente da chi la possiede, una piattaforma nata con 140 caratteri ( oggi 280) che riduce tutto a semplificazione eccessiva. Quindi motti di spirito nella migliore delle ipotesi, ma soprattutto invettive, sberleffi, attacchi violenti, accuse infamanti, tutto crudo e sintetico. E l’analisi, la riflessione? Si fotta, a che serve poi in questi tempi di eiaculatio precox dell’intelletto, dell’incontinenza della mente, dell’impotenza culturale, della mancanza di sintassi e logos.