Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna sfida il Panathinaikos venerdì 15 novembre: dove vedere il match

, 142024 - Latorna alla Unipol Arena ei campioni in carica del. Appuntamento casalingo per la formazione di Luca Banchi che domani sera alle 20.30 affronta all’Unipol Arena prova a rialzarsi dopo il ko con Real Madrid.Dopo la sconfitta spagnola, un nuovo difficile appuntamento attende domani sera la Effe chiamata a misurarsi con ilin una Unipol Arena che va verso il tutto esaurito. “L’arrivo dei campioni in carica delimpone un ulteriore sforzo, per portare il nostro rendimento al livello di una squadra già capace di esprimere tutto il proprio potenziale - conferma coach Luca Banchi - Sarà nostro compito dettare i ritmi di gara, cominciando da una difesa solida ed attenta, che dia impulso ad una partita di alto livello.