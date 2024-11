Ilrestodelcarlino.it - "Violenza sulle donne, ora basta". In città 100 eventi per sensibilizzare. Ci sarà anche Gino Cecchettin

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La quasi totalità delleche si sono rivolte ai centri antidellametropolitana nel 2023 conosceva personalmente il proprio aggressore: partner o ex partner, familiare, amico, conoscente. Secondo i dati raccolti nell’ambito dell’accordo metropolitano contro la, in collaborazione con i centri, solo il 3% delle 1.318accolte nel corso dell’anno ha dichiarato il suo aggressore completamente estraneo. È evidente dunque che ci sia bisogno di un cambiamento, nella società: e con l’occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le, i 55 comuni dell’area metropolitana hanno organizzato per tutto il mese più di 110 appuntamenti. Tra questi, l’Università di Bologna ospiterà il 20 novembre alle 9.30 in Aula Magna di Santa Lucia la seconda edizione dell’incontro ’Dieci domande sulla’, un confronto tra i centri anti, i centri per uomini autori die oltre 500 studenti delle scuole secondarie della, che potranno rivolgere domande ai professionisti presenti.