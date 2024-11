Liberoquotidiano.it - Trump sfida il Senato repubblicano, Gaetz alla Giustizia e Gabbard a capo degli 007

Washington, 14 nov.(Adnkronos) - Le provocatorie nomine dei fedelissimi, e controversi, Matte Tulsiguida della National Intelligence sono piombate a Capitol Hill come unastessa maggioranza repubblicana al. Anche perché gli annunci sono stati fatti poche ore dopo che iri hanno scelto come prossimo leader della maggioranza il moderato John Thune, contro il quale negli ultimi giorni si erano scatenati gli attacchi del Maga, Elon Musk in testa, che bocciavano ilre del South Dakota come rappresentante dell'establishment e davano il loro appoggio a Rick Scott, che ha raccolto però i sostegni di appena 13ri. E' in particolare la nomina di, sotto inchiestaCamera per questioni etiche dopo che il dipartimento di(che ora dovrà guidare) l'ha indagato senza incriminarlo per traffico sessuale con minorenni, che sta creando il maggiore shock ed oltraggio al Congresso, anche tra iri repubblicani che dovranno confermarlo.