Ilrestodelcarlino.it - The Begin inizia a ingranare: "Una domenica fantastica"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una grande vittoria, coincisa con i primi tre punti della stagione e con un’iniezione di fiducia per la squadra di coach Dore Della Lunga. La Thesera ha piegato per 3-1 il Cus Cagliari, lottando set su set, come dimostrano i parziali (26-24, 20-25, 26-24, 25-23) della lunga partita disputata punto a punto al PalaPrometeo. Dopo l’esordio stagionale coinciso con un 3-2 sul San Giustino e dopo due trasferte e altrettanti ko, la formazione dorica è rientrata sul taraflex di casa e ha mostrato i muscoli, andando a conquistare tre punti pesantissimi in chiave salvezza. "Sono molto contento del risultato di, vincere è sempre una bellissima sensazione e un grande obiettivo – ha commentato l’opposto americano David Kisiel, 22 punti personali per lui di cui 17 attacchi vincenti, 3 in battuta e 2 a muro –.