Terza Categoria Il Polverigi cambia guida | mister Massimo Bartolini si dimette

Primo cambio di panchina nel girone C di, doveha scelto dirsi dal: il comunicato della società, 14 novembre – Colpo di scena in. Come un fulmine a ciel sereno, con un comunicato sui propri profili social, ilha annunciato le dimissioni didallatecnica della squadra, di fatto il primo cambio in panchina di questo campionato.Luca ArcolaiUna scelta inaspettata da parte dell’ormai ex allenatoreano, che non era sicuramente partito bene in campionato ma aveva tutte le carte in regola per risollevare una stagione partita male, considerando un calendario proibitivo nelle prime uscite e una squadra profondamenteta e ringiovanita che aveva comunque dato del filo da torcere a tutte le avversarie affrontate fin qui in stagione.