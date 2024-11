Lapresse.it - Telefonate spam, cosa fare? Nuove regole in arrivo

contro le. E’ l’obiettivo dell’AgCom, che sul tema ha avviato una consultazione pubblica nella seduta del 13 novembre. L’obiettivo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è quello di contrastare frodi e telemarketing selvaggio tramite misure che impediscano il cosiddetto CLI Spoofing, ossia la pratica con cui l’utente viene ingannato sull’identità del soggetto chiamante a seguito della manipolazione del reale numero telefonico.“Bloccare le chiamate internazionali”In particolare, l’Autorità ritiene necessario stabilire l’obbligo, per gli operatori nazionali, di bloccare le chiamate illegittime internazionali in entrata mascherate con numero telefonico nazionale, ossia quelle con prefisso italiano di rete fissa e con numeri cellulari italiani. Nello stesso provvedimento sono state individuate misure di trasparenza e corretta informazione relative alle condizioni economiche e tecniche delle offerte di servizi telefonici e di connettività, tra le quali, in particolare, la valutazione di una serie di bollini per certificare la velocità della connessione 5G.