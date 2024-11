Gaeta.it - Tananai si esibisce domani al PalaSele di Eboli: scattano le emozioni del Calmocobra Live 2024

, venerdì 15 novembre, ildiospiterà una delle tappe più attese del tour di. Questo evento rappresenta un momento significativo non solo per il cantautore, che per la prima volta siin Campania, ma anche per i suoi fan, pronti a vedere dal vivo le ultime novità musicali.Il concerto e il nuovo albumL'uscita di "", il nuovo album di, ha segnato l'inizio di un'entusiasmante avventura musicale, riunendo i fan under un'unica bandiera. Il tour "" si svolgerà in tutta Italia per un mese, portando la nuova musica del cantautore in diverse località. Il concerto è previsto per le 21:00, con i cancelli che si apriranno alle 19:00 per il pubblico. Sarà l'occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani più amati dell'artista, nonché le nuove canzoni.