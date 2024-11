Liberoquotidiano.it - Stupro di gruppo su una 16enne a Rimini: scaricata in strada, chi sono gli arrestati

Per violenza sessuale disu una ragazza di 16 annifiniti in manette un 17enne della provincia die un 18enne del Pesarese. Le ordinanze di custodia cautelare nei loro confrontistate emesse dal Tribunale die da quello dei minori di Bologna. I due si erano dati appuntamento sui social con la vittima. La vicenda risale allo scorso agosto, quando la giovane ha chiamato i soccorsi dopo essere stata abbandonata in. A loro ha rivelato di aver avuto rapporti sessuali non consenzienti poco prima con due sconosciuti. E le successive visite in ospedale hanno poi confermato le violenze con una prognosi per la vittima di 30 giorni. Una volta avviate le indagini, i carabinieri hanno analizzato le telecamere di sicurezza del posto in cui laè stata lasciata e hanno comparato i campioni di Dna.