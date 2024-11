Gaeta.it - Studenti e beni culturali: il ritorno delle Giornate Fai per le scuole in Italia

Facebook WhatsAppTwitter Dal 18 al 23 novembre, glini avranno l’opportunità di scoprire e valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio grazie alleFai per le. Questa iniziativa, dedicata esclusivamente alle, si propone di insegnare ai giovani l’importanza di amare e preservare i. Con una diversificata programmazione di eventi, tra cui visite a monumenti, ville, giardini e chiese, il progetto mira a coinvolgere gliin un’esperienza educativa unica e stimolante.Un’iniziativa che cresce, la 13/esima edizioneLeFai per lefesteggiano quest’anno la loro tredicesima edizione. Sono circa 200 i luoghi coinvolti in tutta, fra cui tre importanti siti nelle Marche. La partecipazione attiva di 180 apprendisti ciceroni,formati insieme ai loro insegnanti, arricchisce l’evento di competenze e passione.