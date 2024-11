Ilrestodelcarlino.it - Solo Lombardi salva la faccia

King 4. Sta in campo venti minuti e sta a sedere tutto l’ultimo quarto, quando Leka sceglie la versione tricolore perché a guardare con lui il match dalla panchina c’è anche Ahmad. Un americano, King, completamente ininfluente perché è finito "A chi l’ha visto" quando la partitata aveva ancora un senso. Chiude l’ala con 4 su 7 da sotto e con 0 su 2 da tre. Ha 7 rimbalzi e 2 palle perse. Ahmad 4. La sua partita rientra nei misteri gloriosi perché in tutti i primi venti minuti non ha segnato un punto ed in difesa girava con in mano lo spolverino. Stanchezza dopo la gara di domenica? Difficile da vendere questa versione, anche perché non ha 40 anni come Banks che sull’altro fronte che ha chiuso con 28 punti. Una partita ’contro’ la sua, anche se va capito qual è il suo bersaglio. Ha chiuso con soli 2 punti .