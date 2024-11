Ilgiorno.it - Sesto, inaugurata la nuova Psichiatria: "Vogliamo che sia una casa accogliente"

San Giovanni (Milano), 14 novembre 2024 – Non solo un reparto, ma una vera e propriaper i pazienti e le loro famiglie. L’Asst Nord Milano ha inaugurato oggi, giovedì 14 novembre, laall’ospedale diSan Giovanni. “Il piano è stato completamente rinnovato, grazie a un finanziamento di Regione Lombardia – ha spiegato Tommaso Russo, direttore generale dell’Asst Nord Milano -. Si tratta di un intervento importante, per potenziare la rete territoriale e per essere sempre più un punto di riferimento per tutta l’area metropolitana”. I lavori sono iniziati a maggio 2023 per rinnovare un reparto di 1.162 metri quadri: tutte le nuove 13 stanze, che prima ospitavano due pazienti, sono state rese singole con bagno in camera. Si è poi proceduto alla messa in sicurezza e alla rimodulazione di tutti gli impianti e degli arredi, resi adatti al particolare tipo di paziente.