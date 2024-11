Lopinionista.it - Riunione commissione Tgr del sindacato Unirai: organici, web e qualità del lavoro tra i punti

Francesco Palese, segretario dell’ROMA – I budget, i vuoti di organico, ladel, il potenziamento dell’informazione web della Testata giornalistica regionale. Sono i principaliaffrontati nelladellaTgr di, illiberi giornalisti Rai alla presenza del segretario Francesco Palese.Da parte dellasono state avanzate le esigenze di aumentare i budget a disposizione delle redazioni regionali, attualmente insufficienti, per la realizzazione di immagini e montaggi in appalto; prevedere un extrabudget in caso di grandi eventi, così da permettere anche alle redazioni regionali di garantire in modo approfondito la copertura giornalistica di avvenimenti di spessore; colmare i vuoti di organico delle redazioni per non sovraccaricare il, già pesante, dei redattori della Tgr, anche in vista dei futuri pensionamenti; distribuire in modo sostenibile i turni e i carichi di; migliorare la presenza on line della Tgr in modo da rendere i servizi sul web e sui social più facilmente fruibili e rintracciabili dagli utenti.