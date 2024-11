Lanazione.it - Perassolo alza il muro. Il gran ritorno alla Npsg

Leggi su Lanazione.it

Emilio ’Bresa’, classe ’97 ecolpo del mercato estivo dellaTrading Logistic, sta dimostrando nel suo ruolo di centrale di avere pochi rivali. Ilde inizio di stagione della squadra biancazzurra passa sicuramente attraverso i suoi muri e i suoi attacchi. Per lei si tratta di undopo un lungo corteggiamento del General Manager Tartaglia. Che ricordi ha dei suoi primi anni a La Spezia? "Più o meno 8 anni fa vestivo questa maglia nelle giovanili. Era una bella squadra, costruita per vincere, che, però, perse la finale regionale U19. A quel punto sono andato via, ma ho sempre mantenuto buoni rapporti con la società e in particolare con Tartaglia. Ogni anno ha provato a convincermi a tornare e ora ho reputato che ci fossero le condizioni giuste per farlo".