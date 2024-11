Orologio da 100mila euro rapinato a Neres, 3 arresti a Napoli – Il video

Leggi su Open.online

I Carabinieri del Nucleo Investigativo dihanno arrestato tre persone gravemente indiziate di rapina pluriaggravata nei confronti del calciatore delDavid. L’atleta lo scorso 1° settembre era stato inseguito sul minivan che lo doveva trasportare in albergo dopo una partita allo stadio Maradona. Il gruppo aveva infranto un finestrino del mezzo e aveva minacciato con una pistola il giocatore di consegnare loro l’che teneva al polso dal valore di. I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Secondo gli investigatori, la rapina sarebbe stata premeditata. Nelle immagini che si possono vedere nelin copertina, una freccia rossa segue il van dimentre una freccia gialla mostra due persone in scooter.