Mister Movie | Bob’s Burgers Stagione 15 finalmente in Primo Piano il Personaggio di Marshmallow

Bob's Burgers Stagione 15, finalmente in Primo Piano il Personaggio di Marshmallow

Dopo anni come personaggio secondario ma iconico, Marshmallow, una delle figure più enigmatiche e amate di Bob's Burgers, ottiene finalmente l'attenzione che merita nella Stagione 15. La serie animata, che ha subito numerosi cambiamenti dietro le quinte per rispondere alle richieste di una maggiore rappresentazione e inclusività, sta ridefinendo i personaggi, assicurando che abbiano storie autentiche e sfumate.

Un Nuovo Capitolo per Marshmallow nella Serie Animata di Bob's Burgers

Tra questi, Marshmallow è riuscita a spiccare come uno dei preferiti dai fan, pur avendo avuto solo sporadiche apparizioni. Il nuovo episodio "Hope N' Mic Night" rappresenta un punto di svolta per questo personaggio, fornendo una storia più profonda e una nuova voce, quella di Jari Jones, che sostituisce lo storico doppiatore David Herman.