Linkiesta.it - L’illusione della realtà nelle fotografie di Olivo Barbieri

, nato il 4 febbraio 1954 a Carpi, è uno dei fotografi più ammirati in Italia: protagonista più volteBiennale di Venezia negli anni Novanta, ha ottenuto anche importanti riconoscimenti e riscontri all’estero, tra cui il Premio Higashikawa nel 1992 in Giappone e la grande retrospettiva del 1996 al Museum Folkwang di Essen.si avvicina alla fotografia negli anni Settanta durante gli studi di pedagogia e Dams a Bologna. Da subito si interessa all’illuminazione artificiale urbana e partecipa a diversi progetti del Maestro Luigi Ghirri, a cui resta legato da sincera e lunga amicizia. Nel corsosua carriera ha vissuto l’evoluzione tecnologicafotografia, utilizzando la tecnica quale strumento per rappresentare lae sfidare la percezione. Il suo famoso “fuoco selettivo” è così considerato dall’artista quale dispositivo filosofico per reinterpretare la città contemporanea e la complessitàpercezione, ossia per trovare una soluzione all’irricevibile domanda: è vero ciò che vedo? ph.