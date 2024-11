Ilgiorno.it - La verità sulla tragedia di Osio. Motociclista ucciso da un albero . In due rischiano il processo

È stata fissata per il 19 febbraio l’udienza preliminare davanti al gip per la morte di Ferruccio Carminati, avvenuta il 17 aprile: il 53enne diSotto fu colpito in via Stezzano, mentre passava in moto,sua Yamaha, da un grosso ramo che si era staccato dal tronco di un pioppo che si trovava nel terreno del Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali. Un evento imprevisto, che ne ha causato il decesso. Due dipendenti dell’ente sono stati iscritti nel registro per gli indagati: Sabrina Locatelli (ricercatrice e responsabile della sede di Bergamo), assistita dagli avvocati Pezzotta e Stocco, di Bergamo, e Nicola Pecchioni (direttore del Centro cerealicolture e colture industriali-Crea), difeso dall’avvocato Stefania Poggi di Savona. Omicidio colposo per non aver evitato l’evento, in cooperazione, l’ipotesi di reato.