La piattaforma Inflooendo è il futuro del marketing digitale

(Adnkronos) - Il sito sviluppa strategie di comunicazione web sfruttando le tecnologie più innovative e customizzando le campagne in base alle esigenze dei clientiLodi, 14 novembre 2024. Benvenuti nel mondo di, una realtà innovativa, nata nel 2017, che opera nel mondo dele che, attraverso tecnologie di Machine Learning e IA, supporta aziende e privati nell'accrescere la propria autorevolezza e nel consolidare il proprio posizionamento sul mercato attraverso la creazione di contenuti web mirati. Uno spazio innovativo che risponde alle esigenze del mondo presente e, unadispecializzata in native advertising che mira a connettere inserzionisti con un vasto network di editori digitali. “si occupa della realizzazione di post sui social che non vengono creati direttamente dal cliente, ma da altre pagine, che possono essere grandi testate giornalistiche o community verticali”, spiega Davide Raimondi, CEO dell'azienda.