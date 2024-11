La famiglia Del Vecchio ha ceduto il superyacht Moneikos, ma sta acquistando un jet di lusso da 70 milioni di euro

Leggi su Open.online

Un jet didal valore di oltre 70di. È l’acquisto che sta finalizzando Delfin, la holding lussemburghese dellaDel, dopo aver venduto il. Il jet diè in fase di costruzione e dovrebbe essere completato entro l’anno per poi procedere all’immatricolazione. Il velivolo è uno dei modelli più esclusivi e costosi sul mercato, noto per le sue prestazioni elevate, inclusi viaggi a oltre 1.100 km/h e una portata di oltre 13mila km. La holding hail contratto di acquisto a una sua controllata, Blue Sky, che ha ricevuto finanziamenti per 100die acconti per 63,9di, come evidenziato dal bilancio del 2023, riportato dal Corriere della Sera. E, alla fine dei lavori, sarà di 9,5diil saldo finale.