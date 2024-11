Ilnapolista.it - Kean: «La Juventus mi ha preso dalla strada, giocavo nell’oratorio per vincere 5 euro»

Finalmente Moise: l’attaccante classe 2000 è rinato alla Fiorentina e le sue ambizioni ora sono sempre più alte, come racconta nell’intervista rilasciata a The Athletic.: «Lami ha, guardo i video di Batistuta e Toni per migliorare»Gli è stato chiesto se potesse diventare capocannoniere della Serie A quest’anno:«Perché no? È tra i miei obiettivi».In Nazionale “soffre” del dualismo con Mateo Retegui:«Mi piacciono le sfide e quella tra me e Retegui è fantastica perché è bello avere un po’ di concorrenza. Se non hai nessuno che ti sproni, non è motivante».Firenze ha tirato fuori il meglio da.«Sono cambiate così tante cose da quando sono arrivato qui, come le mie prospettive. Firenze, come città, crede in me e questo mi ha dato quel po’ di fiducia in più per migliorare e fare bene.