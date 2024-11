Calciomercato.it - Juventus, tegola Cabal: l’esito UFFICIALE degli esami e i tempi di recupero

Leggi su Calciomercato.it

Per la formazione bianconera brutte notizie dall’area medica: l’infortunio del difensore colombiano è quello più temutoIl responso è quello temuto: dopo Bremer, ladovrà fare a meno anche diper diversi mesi.e idi(LaPresse) – Calciomercato.itIl colombiano questa mattina ha effettuato ulteriori controlli per capire l’entità dell’infortunio che si è procurato in Nazionale e i risultati sono una veraper i bianconeri. “Nella giornata di oggi il giocatore Juanè stato sottoposto, presso il Jmedical, ad approfondimenti diagnostici – si legge nel comunicato della società piemontese – che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico”.