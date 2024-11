Iltempo.it - Il vip no twitta più? Cruciani scatenato: l'ipocrisia della sinistra su Musk

Le parole di Elon, proprietario di X e uomo di fiducia del presidente eletto Donald Trump, hanno provocato forti reazioni dalla replica del capo dello Stato Sergio Mattarella ("L'Italia sa badare a se stessa") alle grida scomposte dell'opposizione. È su queste ultime che si concentra Giuseppein un intervento nell'ultima puntata de La Zanzara, il suo programma su Radio 24. ""C'è un signore che sta facendo impazzire laitaliana – ha esodito il giornalista – Di nome fa Elon, è nato in Sudafrica, ma è americano, e di cognome fa. Li sta facendo impazzire! Li sta facendo andare ai matti! E perché? Perché esprime le sue opinioni sui magistrati italiani! Sui magistrati italiani che rompono il ca*** sulle decisioni del governo!". Insomma, l'imprenditore di Testa e SpaceX esprime solo delle opinioni ma hauna "rivolta", continua, "in nomesovranità nazionale,protezione dell'Italia! Non bisogna fare ingerenze! Ma li mor***ci vostra!”, tuona il giornalista che sottolinea l'di chi non ha battuto ciglio quando è stato il Vaticano, per esempio, a commentare i fatti italiani.