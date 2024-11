Iltempo.it - Grillo prepara la mossa per fermare Conte. E Giuseppi silura Schlein

Oggi, quando mancheranno nove giorni all'Assemblea costituente del M5S a Roma, «Nova», saranno resi noti i quesiti sui quali saranno chiamati ad esprimersi online gli iscritti. Uno sarà un siluro puntato su Beppe, da esautorare. Ma ce ne potrebbe anche essere uno, da quel che filtra, diretto a colpire (e forse, affondare) la coalizione con il Pd. Una delle domande alle quali i militanti dovranno rispondere verterebbe infatti sulle «mani libere» per Giuseppe, che potrà avere le mani libere e correre da solo dove non riterrà di andare in alleanza di coalizione con la sinistra. L'auspicio diè quello. E fa capire come i consiglieri della corte di Campo Marzio provino a orientare, indirizzando le domande, l'esito della consultazione. Alla kermesse del Palazzo dei Congressi dell'Eur rimarrà il colore, gli applausi, la musica.