General Contractor Jesi, tutto facile. Una vittoria con qualche sofferenza

70 cassino 60: Ponziani, Carnevale ne, Bruno 13, Di Emidio 4, Nisi ne, Berra 6, Valentini 5, Marulli, Cena 17, Petrucci 3, Zucca 22. All Marcello Ghizzinardi BPC VIRTUS CASSINO: Riva 10, Todisco 6, Ghigo 11, Conte 6, Korsunov 3, Spadon ne, Teghini 3, Beck 3, Truglio 15, Boev ne, Saladini 3, Mastrocicco ne. All. Andrea Auletta ARBITRI: Nicola Alessi (Lugo), Antonio Ciceri (Ravenna) PARZIALI: 16-17, 30-28, 46-40 NOTE: Spettatori 300 circa.come da pronostico magari conin più del previsto per unadi ritorno dalla battaglia di Ravenna contro una Virtus che presentava al PalaTriccoli le credenziali di Cenerentola del girone e un singolare record di zero successi e cinque sconfitte sul parquet amico a fronte di due vittorie (a Rieti e Fabriano) e tre sconfitte in trasferta.