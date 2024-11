Lapresse.it - Gambero Rosso, pasticcerie 2025: ecco le migliori in Guida

Nella quattordicesima edizione per laPasticceri ediper ilsalgono a 660 i locali censiti. La, che si avvicina al traguardo dei tre lustri, documenta tante nuove aperture. Sono 62 le novità che debuttano inquest’anno. Aumenta anche il numero delle insegne premiate con i nuovi ingressi in cima alla classifica della pasticceria Denis Dianin di Selvazzano Dentro (PD) e di Tiri Bakery & Caffè a Potenza.Le3 TorteSono 33 quest’anno leche ottengono le Tre Torte, il massimo riconoscimento secondo la redazione del, che distingue ogni locale segnalato con un punteggio in centesimi, scorporato in tre ambiti (pasticceria, ambiente, servizio), e con un voto che va da Una a Tre Torte, appunto. Tra le regioni, vince nei numeri dei premiati la Lombardia, con 9 insegne a pieno punteggio, seguita dalla Campania, con 6.