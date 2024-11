Gaeta.it - Formazione e lavoro: la strategia contro la recidiva nel sistema penale italiano

Facebook WhatsAppTwitter Ilsta affrontando una sfida cruciale: ridurre il tasso ditra i detenuti. In questo contesto, i percorsi formativi e le opportunità lavorative si rivelano strumenti efficaci per il reinserimento sociale. Recenti dati mostrano che meno del 10% dei detenuti coinvolti in programmi diall’interno delle cooperative sociali torna a delinquere, un risultato che segna una significativa riduzione rispetto ai trattamenti standard a cui sono sottoposti molti altri detenuti. Questo articolo esplora le implicazioni e le testimonianze fornite durante il convegno “Cooperazione sociale e giustizia: un ponte tra carcere e società”, un evento che ha messo in luce l’importanza della cooperazione sociale in questo ambito.Il ruolo della cooperazione sociale nel reinserimentoDurante l’evento al CNEL, Stefano Granata, presidente di Confcooperative Federsolidarietà, ha illustrato il ruolo fondamentale delle cooperative sociali nel sostenere i detenuti e nel favorirne l’inserimento nel mercato del