Movieplayer.it - Dwayne Johnson vorrebbe Uno Rosso nelle sale IMAX: "Sarebbe un successo"

Leggi su Movieplayer.it

Il protagonista di Uno, ha spiegato perchéuna distribuzione del filmè convinto che il suo nuovo film, Uno, debba essere proiettato in, come accaduto con Oppenheimer di Christopher Nolan. L'attore ha infatti svelato di aver guardato il lungometraggio che ha conquistato numerosi premi Oscar nella stessa sala usata dal regista e di aver amato la visione sul grande schermo in quel formato. L'esperienza di The Rock Durante una recente intervista,ha spiegato: "Con Uno, la nostra intenzione era di realizzare un film che si possa apprezzare sul più grande schermo possibile. Giustamente, gli schermi più grandi sono". L'attore ha quindi sottolineato: "Ero .