Gaeta.it - Cinghiali investiti sull’A5: l’incidente riapre il dibattito sulla fauna selvatica e la sicurezza stradale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico incidente si è verificato giovedì 14 novembre 2024 sull’autostrada A5 Torino-Aosta, precisamente nei pressi dello svincolo di San Giorgio Canavese. Un gruppo di, apparso improvvisamentecarreggiata, è stato investito da una Fiat Punto. L’impatto ha avuto conseguenze fatali per due cuccioli, mentre il conducente, fortunatamente, è uscito illeso e ha saputo mantenere la calma, conducendo il veicolo fino alla prima piazzola di sosta per richiedere aiuto. La prontezza del conducente ha permesso un intervento tempestivo delle autorità, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.L’intervento delle autoritàha attirato rapidamente l’attenzione delle autorità locali, che sono intervenute prontamente per gestire la situazione.