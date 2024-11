Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Parma. Hainaut "Tifosi e Pecchia sempre vicini ai giocatori"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Questo è un club storico, do il massimo per la maglia", dice il francese- Classe 2002 Antoinelavora per conquistarsi uno spaziopiù ampio nel. Il club ha creduto in lui mettendolo sotto contratto nel gennaio del 2022, ma lasciandolo in prestito fino a giugno al suo club