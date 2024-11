Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, Jannik Sinner è qualificato per le semifinali ancora prima di giocare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è già certo disabato nelledelle Atp2024. La sfida di questa sera contro Daniil Medvedev servirà solo a stabilire se il numero 1 al mondo passerà da primo o da secondo del gruppo Ilie Nastase. La certezza è arrivata durante il primo match di singolare in programma oggi a Torino: Alex De Minaur infatti ha vinto il primo set contro Taylor Fritz per 7-5. In virtù di questo risultato, anche in caso di sconfitta per 2-0sarebbe in semifinale, seppure come seconda testa di serie.Articolo in aggiornamentoL'articolo Atpper lediproviene da Il Fatto Quotidiano.