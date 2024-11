Sport.quotidiano.net - Atalanta, nuovo stop per Davide Zappacosta: lesione di primo grado al muscolo soleo

Bergamo, 14 novembre 2024 -per. Il 32enne laterale dell’ha chiuso anticipatamente il suo mese di novembre e resterà fuori tra le due e le tre settimane per unadidelsinistro rimediata nelle ultime azioni deltempo domenica contro l’Udinese. L’ex Chelsea salterà sicuramente la sfida del 24 a Parma alla ripresa e quasi certamente la successiva trasferta di Champions tre giorni dopo a Berna in casa dello Young Boys. A rischio anche la trasferta del 2 dicembre all’Olimpico contro la Roma. Tempi più brevi forse per Sead Kolasinac, bloccato da una settimana per un risentimento muscolare rimediato nella trasferta di Champions a Stoccarda: il 31enne difensore bosniaco dovrebbe saltare la trasferta di Parma, ma potrebbe riuscire a recuperare per la successiva sul campo dello Youn Boys.