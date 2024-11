Bergamonews.it - Atalanta, il punto sugli infortuni: sollievo Zaniolo e Djimsiti, lesione per Zappacosta

Gli occhi dell’sono puntati sì sui nazionali che sono impegnati in giro per l’Europa e per il mondo, ma anche su chi è rimasto a Zingonia per recuperare dagli.Charles De Ketelaere non ha risposto alla convocazione del Belgio per restare a Zingonia e smaltire la leggeraal bicipite femorale: per lui il rientro contro il Parma sabato 23 novembre dopo la pausa è praticamente certo, come del resto anche Nicolò, che è stato sostituito contro l’Udinese per un fastidio all’inguine che però non richiederà accertamenti. Insomma, anche il numero 10 potrà normalmente continuare a lavorare.Potrebbe tornare al Tardini anche Berat, infortunatosi nel primo tempo dopo un brutto contrasto: la distorsione alla caviglia è stata forte ma è stato scongiurato il rischio di frattura.