Liberoquotidiano.it - "Zecche rosse? Non lo sentivo dal liceo": Bortone attacca Salvini? Toh, che cosa scorda...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Serenaa raffica contro il governo. La giornalista è stata invitata a partecipare a Otto e mezzo, il talk show politico di La7 condotto da Lilli Gruber, la puntata è quella di lunedì 11 novembre. E alla conduttrice Rai è stato chiesto un commento su quanto avvenuto nel weekend a Bologna. Lei di tutta risposta si è prima scagliata contro il segretario della Lega, Matteo. E poi contro tutto il governo colpevole, secondo la sua visione, di non aver condannato la presenza dei militanti di estrema destra nel capoluogo dell'Emilia Romagna. "Quando avvengono episodi così complessi e così orribili le spiegazioni non sono solo utili ma anche necessarie - ha esordito la-. Soprattutto se a chiederle è il sindaco di Bologna. Una città che come sappiamo ha subito una delle più ge più tragiche stragi di matrice neofascista.