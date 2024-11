Laprimapagina.it - Vivo: “Blatte”, il nuovo album

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 15 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “”, ildidal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica “LE”.“LA BLATTA” è un brano elettronico che si distingue per un ritmo incalzante, caratterizzato da una linea di basso in sedicesimi che crea un’atmosfera inquieta e dinamica, simile ai movimenti frenetici delle. Il ritornello è coinvolgente e ballabile, supportato da una cassa dritta che invita a muoversi.Il testo, allegorico, utilizza la figura della blatta come simbolo di resilienza e di voce per gli emarginati e gli esclusi. Questa scelta conferisce al brano una dimensione socio-politica, riflettendo le esperienze di chi vive ai margini della società. In questo modo, “La Blatta” non è solo un pezzo da ballare, ma anche un richiamo all’attenzione verso le ingiustizie sociali.