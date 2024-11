Iltempo.it - Valditara incontra chi fischiò il film "Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa"

In seguito ai gravi episodi avvenuti durante la proiezione del«Ildai», dedicato alla memoria di Andrea, il quindicenne che ha tragicamente perso la vita a causa di episodi di bullismo, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha volutore i ragazzi che avevano reagito alcon risate, fischi e insulti, interrompendone la proiezione. Così in un comunicato. «La sofferenza della madre di Andrea potrebbe essere la sofferenza di vostra madre se a voi fosse capitato quanto successo ad Andrea - ha dichiarato il ministro-. Accogliere, rispettare, tendere la mano verso l'altro sono gesti che arricchiscono prima di tutto noi stessi, rendendoci persone migliori». I ragazzi coinvolti hanno riconosciuto la gravità del loro comportamento, per il quale si sono autodenunciati.