Un gesto di amore e riscatto | la pasta di Nunzia Caputo arriva al Papa

Facebook WhatsAppTwitter Il legame tra tradizione culinaria e impegno sociale emerge in unsemplice ma significativo. Durante l’udienza generale in Piazza San Pietro,ia di Bari, ha fatto omaggio aFrancesco con le sue “orecchiette“, un prodotto simbolico del suo pastificio. Questo atto non rappresenta solo un dono gastronomico, ma incarna una profonda storia diper molte donne del suo gruppo, che hanno ritrovato un lavoro e una nuova dignità, allontanandosi da situazioni difficili. La storia die del suo pastificioha dato vita a un progetto sociale ben oltre le semplici tecniche di pastificazione. Insieme a un gruppo di mamme e nonne, ha riaperto botteghe storiche nel cuore di Bari vecchia, restituendo non solo lavoro ma anche speranza a giovani donne spesso intrappolate in cicli di povertà e tossicodipendenza.