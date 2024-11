Lapresse.it - Ucraina: raid russo combinato missili-droni su Kiev, primo in 73 giorni

Milano, 13 nov. (LaPresse) – Per la prima volta negli ultimi 73, le forze armate della Russia hanno lanciato un attacco aereosu. Lo ha reso noto in un messaggio su Telegram l’amministrazione militare della capitale. Per l’attacco, Mosca ha probabilmente utilizzatoda crociera a base aerea,balistici KN-23/KN-24/Iskander-M,del tipo Shahed/Heran/Gerbera/Parody. “L’allarme aereo è stato annunciato nella capitale alle sette e mezza del mattino (le 6.30 in Italia, ndr) a causa della minaccia deiprovenienti dalla direzione est”, afferma Serhiy Popko, capo dell’amministrazione cittadina, “in quel momento ida crociera si stavano già dirigendo verso la regione di. Quando i razzi stavano già entrando a, il nemico ha lanciato contemporaneamente un attacco balistico sulla capitale”.