Truffata con la scusa della relazione amorosa a distanza

CASTIGLIONE GARFAGNANA –con la finta, denunciata una coppia. Avrebbero, infatti, approfittatofragilità emotivaloro vittima e con l’inganno le avrebbero portato via la somma complessiva di 9mila euro. I carabinieri di Castiglione di Garfagnana, in provincia di Lucca, dopo la querela sporta dalla persona offesa e a conclusione delle indagini, hanno identificato e denunciato alla con l’accusa di truffa un uomo e una donna nigeriani, lei 34enne e lui 29enne. Anche stavolta, come avviene in questi casi, la vittima era stata agganciata attraverso un account Facebook e una volta conquistata l’amicizia era iniziato uno scambio di messaggi con frasi a sfondo sentimentale prolungato nel tempo e tale da instaurare tra gli interlocutori, di fatto mai conosciutisi personalmente, una sorta divirtuale.