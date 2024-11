Calciomercato.it - Svolta Tah, c’è già l’accordo totale: tra Inter e Juve è tutto già deciso

Leggi su Calciomercato.it

Per il difensore tedesco arriva l’intesa su ingaggio e durata del contratto, per nerazzurri e bianconeri ora èchiaroOccasione a zero e perntus è quasi naturale raddrizzare le orecchie e mettersi a caccia del colpo. Nerazzurri e bianconeri la prossima estate avranno la necessità divenire nel reparto arretrato e hanno messo entrambe gli occhi su Jonathan Tah: 28 anni, nazionale tedesco, ma sopratin scadenza di contratto nel 2025.Tah, c’è già: tragià(LaPresse) – Calciomercato.itUn aspetto tutt’altro secondario in un mercato dove trovare difensori a buon prezzo sta diventando sempre più complicato. Ecco allora che Marotta e Giuntoli hanno già lanciato più di un amo verso Tah, con la speranza che il difensore del Bayer Leverkusen abbocchi, non lasciandosi tentare dalle tante sirene che dall’estero lo richiamano.