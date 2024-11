Squalifica subito Grande Fratello Tommaso torna e finisce male | cosa ha fatto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Bufera totale su. Dopo essere rientrato al, in seguito alla breve parentesi al Gran Hermano in Spagna, è già finito nel mirino del pubblico perché avrebbe commesso delle scorrettezze. Ed è stata invocata da alcuni laimmediata dal reality show, dato che non avrebbe potuto fare e dire delle cose che invece sono accadute.Vedremo se ci saranno analisi dettagliate da parte della produzione su, che rischierebbe grosso se venissero tutte confermate. Non si tratta di un episodio singolo, bensì di diversi registrati nella casa delin poche ore. Gli altri concorrenti hanno saputo qualche doveva rimanere un segreto.Leggi anche: “Quella? Altro che pulita.”.affonda Maica: gli altri senza parole, attacco a: “Vato”A spiegare le ragioni della possibiledialsono stati alcuni telespettatori, i quali sul social network X hanno elencato le irregolarità compiute da Franchi.