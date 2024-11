Tarantinitime.it - Rifacimento Strade provinciali al confine con la Basilicata

Tarantini Time QuotidianoLa Provincia rifà il look a numerosedell’area occidentale di sua competenza. L’attenzione dell’Amministrazione Melucci è alta non solo sulle arterie a forte percorrenza, ma anche in quei tratti meno trafficati altrettanto importanti per l’Ente. Si tratta di quattroaltra la Puglia e lache, nonostante la distanza dal capoluogo ionico, non sono state trascurate. In particolare, la Sp 2 (Ginosa – Bernalda contrada Masseria Tarantini), la Sp 3 (Ginosa – Montescaglioso), la Sp 11 (Ginosa – Bernalda contrada Montedoro) e la Sp 19 (Laterza – Santeramo). I lavori, che sono durati circa tre mesi, hanno riguardato la stesura del nuovo asfalto con la manutenzione del piano viabile, l’installazione delle barriere metalliche ed il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.