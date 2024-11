Ilgiorno.it - Rapina con sparatoria per strada a Saronno: impiegato colpito da un proiettile

Terrore per le strade di, in provincia di Varese, a seguito di una violentaa mano armata avvenuta mercoledì mattina intorno alle 9 in via Parini. I dettagli sono ancora incerti, ma dalle prime ricostruzioni sembra che siano stati esplosi due colpi d’arma da fuoco e che undi un money transfer è stato ferito alla mano da un. I malviventi sono fuggiti con il denaro che l’addetto portava con sé. Il dipendente, uno straniero di 37 anni, è stato trasportato d’urgenza in codice giallo all’ospedale della città. I carabinieri, coordinati dal pubblico ministero di Busto Arsizio Roberto Bonfanti, stanno indagando per ricostruire quando è successo e identificare itori: è probabile infatti che si tratti di più di un individuo. I militari stanno raccogliendo tutte le testimonianze (in molti hanno sentito almeno due spari) e passando al setaccio i filmati delle videocamere di sorveglianza in zona.