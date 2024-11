Game-experience.it - PS5 Pro, la Game Boost è deludente a causa di un “collo di bottiglia”, rivela Digital Foundry

ha condiviso delle nuove dichiarazioni in merito al reale funzionamento della modalitàdi PS5 Pro, affermando che in realtà questa funzione non riesce ad offrire un miglioramento del 45% con i giochi senza patch dedicate, limitandosi ad un miglioramento del 30%.La celeberrima redazione inglese ha tenuto proprio in queste ore un nuovo episodio del podcast, commentando tra gli altri argomenti anche gli effettivi benefici apportati dallaofferta da PlayStation 5 Pro ai titoli senza patch dedicata.Secondo i rappresentanti di DF, i risultati inferiori alle aspettative sono da ricercarsi nell’aumento della banda passante, pari nello specifico al 28% rispetto al modello standard di PS5, con Sony che pare essersi concentrata principalmente nel potenziare la GPU, visto il miglioramento del 45%, dando vita di conseguenza al proverbiale “di”.